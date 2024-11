Grok : xAI prévoirait de lancer dès décembre une application autonome de son chatbot

Jusqu’à maintenant, Grok est intimement lié à X, le réseau social supervisé par Elon Musk, mais les choses pourraient bientôt changer. Si l’on en croit en effet le Wall Street Journal, xAI prévoirait de lancer une application autonome dédiée à Grok, et ce dès le mois de décembre ! Un Grok autonome et enfin détaché de X permettra sans doute à l’IA de mieux concurrencer ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) ou bien encore Claude (Anthropic), ces derniers bénéficiant déjà d’une app dédiée (iOS et Android). On ne sait pas en revanche s’il sera toujours nécessaire de disposer d’un compte X pour utiliser cette app (tout comme il faut un compte Google ou Apple par exemple pour utiliser ChatGPT)

Nul doute aussi qu’il faudra toujours disposer d’un abonnement (comme cela est d’ailleurs le cas si l’on souhaite utiliser Grok sur X), seul modèle économique permettant d’ assurer une source de revenus pour ce type d’application. Outre l’app pour Grok, le Wall Street Journal rapporte que xAI travaille sur des fonctionnalités de support client pour Starlink. Interrogé à ce sujet, Elon Musk s’est refusé à tout commentaires.