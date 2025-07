Windows 11 se met à jour avec plein de fonctions d’IA

Microsoft dévoile une série de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Windows 11, dont l’outil Copilot Vision capable d’analyser l’intégralité de votre écran. Ces nouveautés, qui se déploient progressivement auprès de tous les utilisateurs, incluent également des outils exclusifs aux PC Copilot+.

Copilot Vision est mis en avant

Les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais accéder à Copilot Vision via l’application Copilot. Cette fonctionnalité utilise l’IA pour analyser le contenu affiché à l’écran et permet de poser des questions à l’oral sur ce que vous voyez dans différentes applications et pages Web ouvertes simultanément. L’outil peut également expliquer comment accomplir des tâches spécifiques sur votre ordinateur, comme améliorer l’éclairage d’une photo. Microsoft avait commencé à tester une version plus limitée de cette fonctionnalité l’année dernière.

Par ailleurs, les propriétaires de PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon bénéficient d’un agent IA intégré dans l’application Paramètres. Cette fonction permet de rechercher un paramètre spécifique en langage naturel, par exemple « connecter un appareil Bluetooth ». Si l’agent peut effectuer la tâche demandée, il propose de l’exécuter automatiquement.

Améliorations pour les PC Copilot+

Microsoft enrichit également la fonctionnalité « Click to Do » sur les PC Copilot+. Cette option, qui apparaît lorsque les utilisateurs maintiennent la touche Windows enfoncée et cliquent gauche sur une application, un texte, un site ou tout autre contenu, facilite l’exécution rapide d’actions comme résumer un paragraphe sélectionné. La mise à jour apporte plusieurs nouvelles actions : s’exercer à la lecture et à la prononciation avec l’outil Reading Coach, rédiger un document dans Microsoft Word avec Copilot ou programmer une réunion sur Teams.

D’autres fonctionnalités réservées aux PC Copilot+ incluent un générateur d’autocollants alimenté par IA dans Paint et un outil de sélection d’objets permettant de séparer et modifier des parties spécifiques d’une image. Les PC Copilot+ équipés d’un processeur Snapdragon profitent également d’une nouvelle option d’éclairage par IA dans l’application Photos et d’un outil de « capture d’écran parfaite » dans l’Outil Capture d’écran, qui utilise l’IA pour « capturer précisément le contenu de votre écran ».

Nouveautés non liées à l’IA

Microsoft déploie parallèlement des fonctionnalités sans rapport avec l’intelligence artificielle sur tous les PC Windows 11. Ces ajouts comprennent un sélecteur de couleurs pratique dans l’Outil Capture d’écran et un nouveau mécanisme permettant aux PC de corriger automatiquement les problèmes causant des redémarrages inattendus.

Microsoft prévoit de déployer toutes ces fonctionnalités au cours du mois prochain. Certaines sont déjà disponibles dans la nouvelle mise à jour non sécuritaire de Windows et sous forme de mises à jour téléchargeables sur le Microsoft Store.