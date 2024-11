Windows 11 : le Bloc-notes et Paint vont ajouter des fonctions d’IA

Microsoft va continuer d’ajouter de l’intelligence artificielle à Windows 11 et cela concerne cette fois le Bloc-notes et Paint. Les fonctions d’IA sont différentes entre les deux logiciels.

De la réécriture avec IA pour le Bloc-notes de Windows 11

Pour le Bloc-notes, le nouvel outil permet de reformuler un texte grâce à l’IA. Vous pouvez reformuler des phrases, ajuster le ton et modifier la longueur de votre contenu en fonction de vos préférences pour affiner votre texte.

Le Bloc-notes génère trois variantes du texte réécrit parmi lesquelles vous pouvez choisir. Sélectionnez-en une ou, si vous souhaitez affiner davantage le résultat, vous pouvez personnaliser les paramètres de réécriture et cliquer sur le bouton « Réessayer » pour générer d’autres versions.

Cette nouveauté est disponible dès maintenant avec la version test de Windows 11 disponible pour les membres Windows Insiders (canal Canary ou Dev). Au départ, le test est disponible en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Il est nécessaire de se connecter avec son compte Microsoft pour en profiter.

De l’IA dans Paint

Du côté de Paint, l’IA va proposer des fonctionnalités qui sont déjà disponibles sur Photoshop. Il y a notamment le remplissage. Vous pouvez sélectionner une zone, faire une requête écrite et l’intelligence artificielle va afficher ce que vous avez demandé. Dans l’exemple, on peut voir l’utilisateur demander « château médiéval ». Quelques secondes plus tard, un tel château apparaît sur l’image. À noter qu’il est possible d’appuyer sur le bouton « Réessayer » si le résultat ne vous convient pas.

Au départ, cette fonction avec Paint est réservée aux PC Copilot+ avec les processeurs Snapdragon. Il faut là aussi se connecter à son compte Microsoft pour y avoir accès.

Une autre fonction va permettre d’effacer une personne ou un objet sur l’image, avec l’IA qui fera le nécessaire pour recréer l’arrière-plan afin que le rendu soit bon. Pour le coup, cette fonctionnalité sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs de Windows 11.