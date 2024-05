Copilot+ PC : Microsoft dévoile une nouvelle catégorie d’ordinateurs optimisés pour l’IA

Microsoft lève le voile sur Copilot+ PC, avec un accent tout particulier sur l’intelligence artificielle. Cela mettra en avant les ordinateurs Windows avec du matériel d’IA intégré et la prise en charge de fonctions d’IA dans tout le système d’exploitation.

Lancement des Copilot+ PC

Grâce à leur nouveau processeur, supportant 40 TOPS (plus de 40 000 milliards d’opérations par seconde), les Copilot+ PC ont une autonomie d’une journée et l’accès aux modèles d’IA les plus avancés. Microsoft cite notamment la possibilité de retrouver facilement les contenus sur son PC grâce à Recall, le fait de générer des images en temps quasi réel avec l’IA à l’aide de Cocreator, et de s’affranchir des barrières linguistiques avec les sous-titres en temps réel qui permettent de traduire l’audio de plus de 40 langues vers sa langue.

Les nouveaux Copilot+ PC reposent sur une architecture qui tire parti de la puissance conjuguée du CPU (processeur), du GPU (puce graphique) et désormais du NPU (Neural Processing Unit ou unité de traitement neuronal). Cette dernière combine les grands modèles de langage (LLM) fonctionnant sur le cloud Azure de Microsoft avec les petits modèles de langage (SLM), ce qui permet d’atteindre un niveau de performance inédit. Et comme vous pouvez vous en doutez au vu du nom, il y a l’intelligence artificielle Copilot de Microsoft au programme.

Jusqu’à 58% plus performant que le MacBook Air d’Apple

Les Copilot+ PC sont jusqu’à 20 fois plus puissants et jusqu’à 100 fois plus efficaces pour exécuter les applications d’IA, selon les dires de Microsoft. En comparaison, ils surperforment un MacBook Air de 15 pouces d’Apple avec la puce M3 : jusqu’à 58% de performance en plus sur des tâches parallèles complexes, tout en offrant une autonomie d’une journée, toujours selon les dires de Microsoft.

Les PC peuvent offrir jusqu’à 22 heures de lecture vidéo en local ou 15 heures de navigation sur le Web sur une seule charge. Cela représente jusqu’à 20% d’autonomie supplémentaire pour la lecture vidéo en local par rapport au MacBook Air. Comme nous pouvons le voir, Microsoft cherche beaucoup à se comparer au Mac portable d’Apple.

Les Copilot+ PC devront répondre à certaines exigences en matière de spécifications afin de garantir qu’ils puissent offrir les performances promises par Microsoft. Ils devront avoir au moins un SSD de 256 Go, un processeur neuronal intégré et 16 Go de RAM, soit le double de ce que propose le MacBook Air par défaut.

Les premiers Copilot+ PC seront lancés le 18 juin et utiliseront des processeurs Qualcomm avec l’architecture Arm. Les modèles équipés de processeurs Intel et AMD seront livrés ultérieurement.