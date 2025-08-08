Les FPS cultes Heretic et Hexen bénéficient d’un remaster surprise signé Nightdive Studios (disponible immédiatement)

Les cultissimes jeux de tir à la première personne Heretic (1994) et Hexen (1995) bénéficient d’un remaster inattendu, et disponible dès aujourd’hui, qui vient d’être dévoilé à l’occasion du QuakeCon 2025. Fruit d’une collaboration entre id Software, Raven Software et Nightdive Studios, cette nouvelle édition — baptisée Heretic + Hexen — modernise ces grands classiques classiques (basés sur le moteur de DOOM) en apportant son lot d’améliorations techniques, soit la résolution 4K, 120 FPS, des textures retravaillées, l’accessibilité renforcée, et la prise en charge du multijoueur en local et en ligne cross-platform jusqu’à 16 joueurs.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Les deux jeux intègrent également tous les DLCs (Heretic: Shadow of the Serpent Riders – Hexen: Beyond Heretic – Hexen: Deathkings of the Dark Citadel)

ainsi que du contenu inédit avec deux chapitres créés pour l’occasion : Heretic: Faith Renewed et Hexen: Vestiges of Grandeur. Cette version enrichie propose en outre une bande-son alternative signée Andrew Hulshult, un Vault contenant des documents et artworks historiques, ainsi que le support de mods communautaires. Bonne nouvelle pour les fans : ceux qui possèdent déjà Heretic, Hexen, ou Hexen II sur Steam, GOG ou autres plateformes compatibles bénéficient d’une mise à jour gratuite vers ces nouvelles versions.

La réédition définitive de Heretic + Hexen est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, ainsi que sur PC et Game Pass.