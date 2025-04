C’est la grosse boulette du jour : le site du studio Virtuos, que l’on pressentait déjà en charge du remaster, a laissé fuiter durant quelques heures la page de présentation ainsi que de nombreux screenshots du remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion; le RPG culte de Bethesda. Et ces captures d’écran semblent prouver que cette version sera finalement beaucoup plus proche du remake que du simple remaster tant les graphismes ont pris un énorme coup de boost par rapport au jeu de . Tout est beaucoup, beaucoup plus détaillé, avec de nouvelles textures, des éléments affichés avec plus de polygones, des effets de lumière totalement revus, pour un résultat véritablement très agréable à l’œil (même en considérant les standards actuels en terme de graphisme). Le leak a aussi permis de récupérer les captures des versions « Deluxe » du jeu, qui sera probablement disponible aussi sur le Game Pass day one (Bethesda appartenant à Microsoft/Xbox).

Tout semble donc fin prêt pour une annonce cette fois officielle de ce remaster de luxe, et l’on peut presque parier que Xbox prévoyait d’annoncer le jeu en shadow drop, comme une belle surprise malheureusement largement éventée désormais. Si l’on en croit certaines sources plus ou moins bien informées, le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion serait annoncé dans le courant de la semaine prochaine, avec une disponibilité immédiate dans la foulée de l’annonce.