Le remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion serait prévu pour 2025

The Elder Scrolls IV : Oblivion, prédécesseur de Skyrim et véritable pilier de l’industrie du jeu vidéo, pourrait faire son grand retour sous la forme d’un remake ou d’un remaster. De nouvelles sources évoquent une sortie en 2025, l’officialisation de la date étant prévue lors du Xbox Direct de janvier. Ces nouvelles « fuites » proviennent en fait de plusieurs insiders, dont Ex1stasis, NateDrake et Klobrille, qui confirment tous l’existence du projet. Ces rumeurs sont renforcées par un document divulgué par Microsoft en 2022, lors de son procès contre la FTC au sujet de l’acquisition d’Activision-Blizzard. C’est aussi raccord avec les fuites autour du « Project Altar » de Virtuous Games, un studio qui travaillerait sur un remake hybride utilisant l’Unreal Engine 5 pour les graphismes tout en conservant le moteur original d’Oblivion pour la physique et le gameplay.

Si ces informations se confirment, les millions de fans de The Elder Scrolls auraient de quoi patienter en attendant The Elder Scrolls VI, avec en sus le plaisir de redécouvrir Tamriel avec un moteur graphique rafraichi pour l’occasion (même s’il faut rappeller ici que de nombreux mods permettent déjà d’améliorer le rendu du jeu sur PC). Nul doute aussi que ce projet pourrait consolider un peu plus le Game Pass comme étant LE service gaming par abonnement totalement incontournable (même si le succès n’est pas encore là, mais Microsoft n’est sans doute pas le seul responsable de cet état de fait).