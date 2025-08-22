The Last of Us : la saison 3 sera plus longue, confirme le showrunner de la série

La série The Last of Us prépare son retour sur HBO avec une troisième saison qui promet d’être plus conséquente que la précédente. Selon Craig Mazin, showrunner et co-créateur de la série, cette nouvelle saison comportera davantage d’épisodes que la saison 2, qui s’est conclue avec seulement sept épisodes.

Plus d’épisodes avec la saison 3

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Craig Mazin a révélé : « La saison 3 sera plus longue que la saison 2. Elle se rapprochera davantage de la saison 1 en termes d’ampleur ». Bien qu’il reste discret sur le nombre exact d’épisodes, il assure que les fans auront « plus de contenu pour leur argent ».

Cette annonce intervient après une saison 2 qui a adapté la première moitié des événements du jeu vidéo The Last of Us Part 2 de Naughty Dog. Diffusée à partir d’avril, elle a suivi l’évolution d’Ellie, interprétée par Bella Ramsey, tout en posant les bases pour un changement de perspective. En effet, le final de la saison 2 a teasé un focus sur Abby, jouée par Kaitlyn Dever, pour la prochaine saison. Craig Mazin n’a pas dévoilé comment il abordera la partie de l’histoire se déroulant à Seattle avec Abby, mais il a laissé entendre qu’une quatrième saison pourrait être nécessaire pour conclure l’adaptation.

Des départs marquants dans l’équipe créative

L’avenir de la série s’accompagne de bouleversements en coulisses. En juillet, Neil Druckmann, co-créateur de la série et directeur du jeu original, a annoncé son départ pour se concentrer sur de nouveaux projets chez Naughty Dog. Halley Gross, co-scénariste, a également quitté l’équipe le même jour. Ces départs soulèvent des questions sur l’impact potentiel sur l’écriture de la saison 3. Cependant, Craig Mazin se veut rassurant : « Je ne pense pas que le processus d’écriture change fondamental ».

Malgré ces changements, le showrunner affirme que la production reste sur les rails. Il explique que son travail d’écriture s’est toujours fait de manière relativement autonome. « J’ai beaucoup appris en discutant avec Neil et Halley au fil des saisons 1 et 2 », précise-t-il. Il ajoute que la saison 2 a été conçue en tenant compte de l’ensemble de l’histoire, ce qui garantit une continuité dans la narration. Ainsi, la série devrait conserver sa fidélité à l’univers du jeu tout en explorant de nouvelles perspectives.

La saison 3 de The Last of Us est attendue pour 2027, promettant une expérience plus dense et immersive pour les fans de la série et du jeu.