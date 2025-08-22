TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite The Last of Us : la saison 3 sera plus longue, confirme le showrunner de la série
Geekeries et Insolite

The Last of Us : la saison 3 sera plus longue, confirme le showrunner de la série

22 Août. 2025 • 19:05
0

La série The Last of Us prépare son retour sur HBO avec une troisième saison qui promet d’être plus conséquente que la précédente. Selon Craig Mazin, showrunner et co-créateur de la série, cette nouvelle saison comportera davantage d’épisodes que la saison 2, qui s’est conclue avec seulement sept épisodes.

The Last of Us Saison 2 Ellie Joel Bella Ramsey Pedro Pascal

Plus d’épisodes avec la saison 3

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Craig Mazin a révélé : « La saison 3 sera plus longue que la saison 2. Elle se rapprochera davantage de la saison 1 en termes d’ampleur ». Bien qu’il reste discret sur le nombre exact d’épisodes, il assure que les fans auront « plus de contenu pour leur argent ».

Cette annonce intervient après une saison 2 qui a adapté la première moitié des événements du jeu vidéo The Last of Us Part 2 de Naughty Dog. Diffusée à partir d’avril, elle a suivi l’évolution d’Ellie, interprétée par Bella Ramsey, tout en posant les bases pour un changement de perspective. En effet, le final de la saison 2 a teasé un focus sur Abby, jouée par Kaitlyn Dever, pour la prochaine saison. Craig Mazin n’a pas dévoilé comment il abordera la partie de l’histoire se déroulant à Seattle avec Abby, mais il a laissé entendre qu’une quatrième saison pourrait être nécessaire pour conclure l’adaptation.

Des départs marquants dans l’équipe créative

L’avenir de la série s’accompagne de bouleversements en coulisses. En juillet, Neil Druckmann, co-créateur de la série et directeur du jeu original, a annoncé son départ pour se concentrer sur de nouveaux projets chez Naughty Dog. Halley Gross, co-scénariste, a également quitté l’équipe le même jour. Ces départs soulèvent des questions sur l’impact potentiel sur l’écriture de la saison 3. Cependant, Craig Mazin se veut rassurant : « Je ne pense pas que le processus d’écriture change fondamental ».

Malgré ces changements, le showrunner affirme que la production reste sur les rails. Il explique que son travail d’écriture s’est toujours fait de manière relativement autonome. « J’ai beaucoup appris en discutant avec Neil et Halley au fil des saisons 1 et 2 », précise-t-il. Il ajoute que la saison 2 a été conçue en tenant compte de l’ensemble de l’histoire, ce qui garantit une continuité dans la narration. Ainsi, la série devrait conserver sa fidélité à l’univers du jeu tout en explorant de nouvelles perspectives.

La saison 3 de The Last of Us est attendue pour 2027, promettant une expérience plus dense et immersive pour les fans de la série et du jeu.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

The Last of Us Saison 2 Ellie Joel Bella Ramsey Pedro Pascal Geekeries

The Last of Us aura besoin de 4 saisons, confirme le showrunner de la série

The Last of Us Serie Joel et Ellie Bella Ramsay Pedro Pascal Geekeries

The Last of Us : HBO mise sur 4 saisons pour sa série

Neil Druckmann Geekeries

The Last of Us : Neil Druckmann quitte la série avant la saison 3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia processeur d'IA

Nvidia arrête la production de puces H20 suite à un avertissement de Pékin

22 Août. 2025 • 19:41
0 Hors-Sujet

Un contexte géopolitique instable et des perspectives incertaines La tension est à son comble : Nvidia a ordonné à ses...

Unitree robot gold medal

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

22 Août. 2025 • 19:21
0 Science

Lors de la première édition des World Humanoid Robot Games organisée à Pékin, Unitree Robotics, la firme de robotique...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 22 aout

22 Août. 2025 • 19:06
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

The Last of Us Saison 2 Ellie Joel Bella Ramsey Pedro Pascal

The Last of Us : la saison 3 sera plus longue, confirme le showrunner de la série

22 Août. 2025 • 19:05
0 Geekeries

La série The Last of Us prépare son retour sur HBO avec une troisième saison qui promet d’être plus conséquente...

Editer Video Google Drive

Google Drive ajoute un outil d’édition vidéo

22 Août. 2025 • 17:34
0 Internet

Google ajoute une fonctionnalité permettant d’éditer des vidéos directement dans Google Drive via Google Vids, un outil...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple veut faire tourner le nouveau Siri avec l’IA Gemini de Google

Apple veut faire tourner le nouveau Siri avec l’IA Gemini de Google

22 Aug. 2025 • 19:39

image de l'article SFR référence les iPhone 17 sur son site avant l’annonce d’Apple

SFR référence les iPhone 17 sur son site avant l’annonce d’Apple

22 Aug. 2025 • 18:12

image de l'article Apple célèbre les parcs américains avec Apple Pay et d’autres initiatives

Apple célèbre les parcs américains avec Apple Pay et d’autres initiatives

22 Aug. 2025 • 16:21

image de l'article Apple ne signe plus iOS 18.6 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 18.6 : restauration et mise à jour bloquées

22 Aug. 2025 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site