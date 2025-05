The Last of Us aura besoin de 4 saisons, confirme le showrunner de la série

La série The Last of Us de HBO s’inscrit dans une vision à long terme. Craig Mazin, le showrunner de la série, a confirmé dans une interview un projet d’avoir l’histoire complète sur quatre saisons.

Quatre saisons pour The Last of Us

Ce n’est pas la première fois que le fait d’avoir quatre saisons est évoqué. Dès 2023, Craig Mazin avait laissé entendre que la série pourrait compter « trois ou cinq saisons », mais que « quatre semblait un bon nombre ». Il expliquait alors que certaines saisons nécessiteraient moins d’épisodes, tandis que d’autres en demanderaient davantage, en fonction de l’histoire racontée. Plus tôt cette année, Francesca Orsi, dirigeante chez HBO, avait repris cette idée, déclarant que l’adaptation « ressemblait à quatre saisons », tout en précisant que le plan n’était pas encore définitif. « Je ne veux pas confirmer, mais ça ressemble à cette saison, puis deux autres, et ce sera fini », avait-elle ajouté, laissant la main à Craig Mazin.

Une narration qui prend son temps

Dans une nouvelle interview avec Collider, Craig Mazin a officialisé cette trajectoire. En évoquant un moment clé de la deuxième saison autour du personnage de Joel, il a souligné son impact narratif : « C’est une bombe narrative si puissante qu’on ne peut pas s’en détourner. On ne peut pas faire une pause pour raconter une histoire parallèle comme celle de Bill et Frank ». Il a toutefois laissé entendre que la troisième saison offrirait plus de latitude. « Il y a de bonnes chances que la saison 3 soit plus longue que la saison 2, simplement parce que la nature du récit et les opportunités qu’il offre diffèrent », a-t-il précisé, ajoutant : « Il n’y a aucune chance de boucler cette histoire en une troisième saison. Nous espérons mériter une quatrième pour la conclure ».

HBO a déjà confirmé qu’il y aura bel et bien une saison 3 pour la série The Last of Us. Mais rien n’est confirmé pour le moment concernant la saison 4. On peut toutefois se douter qu’elle verra bien le jour, étant donné que la série connaît un joli succès.

En ce qui concerne la saison 2, le sixième épisode a été diffusé hier et il y aura le septième la semaine prochaine. Ce sera le dernier.