Internet

Spotify prévoit une hausse de prix en 2026

25 Nov. 2025 • 15:38
1

Une nouvelle hausse de prix va voir le jour chez Spotify en 2026 et cela concernera d’abord les États-Unis. Reste à voir maintenant si d’autres pays vont également être concernés.

Spotify Logo

Nouvelle hausse de prix à venir chez Spotify

La hausse de prix de Spotify aux États-Unis se fera lors du premier trimestre de 2026 selon le Financial Times. Il n’y a pas encore d’information sur le nouveau tarif. À date, l’abonnement Spotify Premium individuel coûte 11,99 $/mois. Il faut compter 16,99 $/mois pour l’offre Duo (valable pour deux personnes), 19,99 $/mois pour l’abonnement familial (valable pour six personnes) et 5,99 $/mois pour l’abonnement étudiant.

En France, l’abonnement individuel est à 12,14 €/mois, Duo coûte 17,20 €/mois, l’offre étudiante est à 7,07 €/mois et l’offre familiale est à 21,24 €/mois.

La précédente hausse de prix en France remonte au mois de juin. D’autres pays en Europe ont également eu le droit à un changement tarifaire au mois d’août. Voilà maintenant que ce sera le tour des États-Unis au premier trimestre de 2026.

Mais il faudra maintenant voir si d’autres pays vont également connaître une hausse de prix l’an prochain. Après tout, Alex Norström, co-président et directeur des opérations commerciales, avait annoncé la couleur cet été en déclarant : « les augmentations de prix et les ajustements tarifaires font partie de notre boîte à outils commerciale et nous les appliquerons quand cela aura du sens ». Il avait insisté sur l’idée que « le consommateur doit gagner » grâce à une expérience enrichie et note que les conversions vers le service restent fortes, avec une croissance des parts de marché.

Selon le dernier comptage, Spotify compte 713 millions d’utilisateurs, dont 281 millions avec un abonnement payant. Le reste utilise la formule gratuite financée par la publicité.

