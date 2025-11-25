TENDANCES
Geekeries et Insolite

Far Cry : la série live-action sera réalisée par le créateur de Alien : Earth (aie…)

25 Nov. 2025 • 16:30
0

La franchise vidéoludique Far Cry s’apprête à connaître une nouvelle vie sur le petit écran. FX a en effet confié l’adaptation en prise de vue réelle à un tandem pour le moins surprenant, soit Noah Hawley, maître des anthologies sombres et stylisées avec Fargo et plus récemment Alien: Earth, et Rob McElhenney, figure incontournable de la comédie américaine grâce à It’s Always Sunny in Philadelphia et co-créateur de Mythic Quest. Un mariage qui promet un ton à la fois explosif, irrévérencieux et on l’espère tout de même, fidèle au « matériau » d’origine.

Une anthologie fidèle à l’esprit des jeux Ubisoft

Comme la saga de jeux vidéo, la série adoptera un format anthologique, chaque saison explorant un univers, une époque et une menace différente. Des îles tropicales gangrenées par des scientifiques déments aux régions ravagées par des milices fanatiques, Far Cry a toujours bâti sa réputation sur des univers extrêmes où la survie, la folie et la morale se heurtent de plein fouet.

Far Cry 5 Key Art Wide 1495770936.1495764208 Resultat

Noah Hawley séduit par la liberté de ton

Noah Hawley explique que cette approche lui a immédiatement parlé : « Ce que j’aime dans la franchise Far Cry, c’est sa nature anthologique. Chaque jeu est une variation sur un thème, comme chaque saison de Fargo », confie le réalisateur. « Créer une grande série d’action capable de se réinventer d’année en année, tout en explorant la nature humaine à travers un prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité. Je suis impatient de collaborer avec Rob et d’apporter notre sensibilité ambitieuse et irrévérencieuse à l’écran. »

Rob McElhenney retrouve Ubisoft

L’acteur et scénariste, déjà lié à Ubisoft via Mythic Quest (en partie tourné dans les locaux d’UIbisoft Montréal) , se dit lui aussi enthousiasmé par le projet : « Travailler aux côtés de Noah Hawley est un rêve réalisé. Ubisoft nous confie l’un des univers vidéoludiques les plus emblématiques jamais créés. Et ma famille chez FX continue de me soutenir avec une confiance sans faille ». 

Ce tandem n’est pas totalement rassurant cependant : la série Alien : Earth a reçu des critiques globalement catastrophiques, et l’on espère que Noah Hawley sera cette fois plus inspiré.

