Ça se précise un peu plus pour la meilleure qualité audio du côté de Spotify, avec le lancement cette année de Music Pro. Il s’agira d’un supplément pour avoir quelques bonus.

L’audio sans perte en approche sur Spotify

Il faut remonter à 2021 pour l’annonce initiale de Spotify HiFi. Cela devait permettre aux utilisateurs de profiter d’une écoute sans perte (lossless), là où le format actuel propose une compression, ce qui joue sur la qualité sonore. Mais nous sommes en 2025 et il n’y a toujours rien. Cela changerait cette année.

Selon Bloomberg, Music Pro coûtera 6 dollars par mois (en plus de l’abonnement à Spotify) et permettra d’avoir une meilleure qualité audio avec la fameuse option Hi-Fi. On retrouvera également des outils de remixage pour permettre aux utilisateurs de mixer des morceaux de différents artistes, avec une aide possible de l’intelligence artificielle.

Spotify voudrait également ajouter d’autres avantages à cet abonnement, comme un accès privilégié à des billets de concerts, comme un meilleur placement dans la salle de concert ou le stade, bien que ces éléments ne soient pas encore confirmés. Actuellement, l’abonnement Spotify Premium coûte 11,12 euros par mois pour un utilisateur individuel. Avec le lancement de Music Pro, le prix devrait passer à environ 17,12 euros par mois, soit une augmentation notable pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience musicale enrichie.

Apple Music et Amazon Music proposent déjà l’écoute sans perte… et sans hausse de prix. C’est d’ailleurs pour cette raison que Spotify traîne par rapport à la concurrence : le service de streaming aurait été totalement surpris par l’ajout du lossless sans hausse de prix chez ses concurrents, ce qui l’a obligé à revoir ses plans.