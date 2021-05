Amazon Music HD baisse son prix après l’annonce d’Apple Music

Amazon Music HD a décidé de faire du changement au niveau de son prix. L’offre coûte désormais 9,99€/mois, au lieu de 14,99€/mois pour une personne. Il y a trois mois offerts pour les nouveaux clients.

Ce changement tarifaire pour Amazon Music HD fait suite à l’annonce d’Apple Music. Le service de streaming d’Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre Lossless Audio (audio sans perte). Elle verra le jour au mois de juin, avec au passage le support de l’audio spatial. Le point fort est que ces nouveautés ne vont pas nécessiter de payer en plus, ce sera inclus dans l’abonnement. Amazon a donc décidé de s’aligner sur son concurrent d’un point de vue tarifaire.

Amazon Music se vante d’avoir 70 millions de musiques en HD, soit de l’audio sans perte jusqu’à 850 Kbps (16 bits/44,1 kHz). Il y a également des millions de musiques en Ultra HD jusqu’à 3 730 Kbps (24 bits/192 kHz).

Un autre acteur majeur du streaming est Spotify. Le groupe a déjà annoncé son intention de lancer son offre HiFi pour le courant de 2021, mais il n’a rien dit sur le tarif. On peut facilement deviner qu’il va suivre Apple Music et Amazon Music HD, et donc proposer son offre sans surcoût. À voir maintenant si les autres, comme Deezer et Qobuz, vont suivre.