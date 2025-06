Spotify augmente une nouvelle fois ses prix en France

Mauvaise nouvelle pour les clients de Spotify, puisque le service de streaming a décidé d’augmenter ses prix en France. Cela concerne les différents abonnements Premium.

Hausse de prix pour les abonnements Spotify en France

La précédente hausse de prix de Spotify en France avait eu lieu l’année dernière. À cette période, le service musical la justifiait en parlant de la « taxe streaming », qui est spécifique à la France. Cette fois-ci, la justification est plus vague : « pouvoir continuer à innover dans nos offres de produits et nos fonctionnalités, et vous offrir la meilleure expérience ».

Voici les nouveaux tarifs pour Spotify en France :

Personnel : 12,14€/mois (au lieu 11,12€/mois, soit une hausse de 1,02€)

12,14€/mois (au lieu 11,12€/mois, soit une hausse de 1,02€) Étudiants : 7,07€/mois (au lieu de 6,06€/mois, soit une hausse de 1,01€)

7,07€/mois (au lieu de 6,06€/mois, soit une hausse de 1,01€) Duo : 17,20€/mois (au lieu de 15,17€/mois, soit une hausse de 2,03€)

17,20€/mois (au lieu de 15,17€/mois, soit une hausse de 2,03€) Famille : 21,24€/mois (au lieu de 18,21€/mois, soit une hausse de 3,03€)

Ainsi, les hausses de prix vont de 9,17 % pour l’abonnement Personnel jusqu’à 16,67 % pour l’abonnement Étudiants.

Apple Music et Deezer sont moins chers

De fait, Spotify devient de plus en plus cher par rapport à ses concurrents. Par exemple, Apple Music coûte 10,99€/mois, là où Deezer est à 11,99€/mois pour l’abonnement d’une personne. La différence est encore plus importante avec l’offre famille où Apple Music est à 16,99€/mois et Deezer est à 19,99€/mois.

Son de cloche similaire au niveau de l’abonnement pour les étudiants. Chez Apple Music, le tarif est de 5,99€/mois. C’est tout autant chez Deezer. Mais chez Spotify, c’est 7,07€/mois maintenant.

À l’arrivée, Apple Music peut être plus intéressant pour certaines personnes, surtout celles pour qui le prix mensuel est important. S’ajoutent à cela quelques fonctionnalités supplémentaires, dont l’écoute sans perte (lossless)/Dolby Atmos. Spotify doit proposer un équivalent avec une offre HiFi, mais il n’y a rien depuis l’annonce en… 2021.