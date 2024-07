Spotify HiFi : un abonnement « deluxe » plus cher arrive bientôt

Spotify confirme l’arrivée prochaine d’un nouvel abonnement « deluxe » qui permettra d’avoir le support HiFi, c’est-à-dire l’audio sans perte. Mais ce sera malheureusement plus cher que l’abonnement Premium de base, contrairement à Apple Music et Amazon Music.

C’est Daniel Ek, le patron de Spotify, qui a évoqué le nouvel abonnement à l’occasion de la publication des résultats financiers du service de streaming :

Le plan ici est d’offrir une version bien meilleure de Spotify. Pensez à quelque chose comme 5$ au-dessus du forfait premium actuel. Donc, c’est probablement autour de 17 ou 18$, mais une sorte de version deluxe de Spotify qui a tous les avantages de la version normale de Spotify, mais avec beaucoup plus de contrôle, une qualité bien plus élevée dans l’ensemble, et quelques autres fonctionnalités dont je ne suis pas encore prêt à parler.