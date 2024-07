Spotify atteint 246 millions d’abonnés payants et dépasse les prévisions

Spotify a dépassé ses prévisions avec une nette amélioration de son bénéfice opérationnel à 266 millions d’euros au deuxième trimestre, et 7 millions de nouveaux abonnés payants sur ce trimestre.

Spotify compte désormais 246 millions d’abonnés payants, soit un million de plus que prévu, et un total de 626 millions d’utilisateurs actifs de sa plateforme, un chiffre en revanche en deçà de sa prévision de 631 millions.

Le service de streaming, qui affichait une perte d’exploitation il y a un an, avait renoué avec un bénéfice opérationnel au premier trimestre (156 millions d’euros) et a donc encore accru ses profits au deuxième trimestre. « Notre activité a continué à bien fonctionner au deuxième trimestre, grâce à des gains d’abonnés importants, une monétisation améliorée et une rentabilité record », relève le groupe dans son rapport trimestriel.

Cela intervient après la hausse de prix chez Spotify. C’est la deuxième fois en un an. L’amélioration de son bénéfice s’explique également par de moindres dépenses de marketing et de personnel, indique-t-il.

Spotify a également indiqué qu’il a lancé de nouvelles fonctionnalités et offres de produits au cours du deuxième trimestre. Il s’agit notamment d’un catalogue élargi de podcasts vidéo, de livres audio sur de nouveaux marchés et d’un abonnement Premium « Basic » plus abordable sur certains marchés qui n’autorisent pas l’accès aux livres audio.

Que va-t-il se passer pour le trimestre en cours ? Spotify est confiant. Il s’attend à une croissance continue du chiffre d’affaires et du nombre d’abonnés. Il prévoit que le chiffre d’affaires total atteindra 4 milliards d’euros et que le nombre total d’abonnés payants sera de 251 millions.