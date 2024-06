Spotify dévoile un abonnement moins cher, mais ce n’est pas pour tout le monde

Quelques semaines après avoir augmenté ses prix, Spotify décide de lancer un nouvel abonnement… moins cher. Il a pour nom « Basic » et se veut disponible dès maintenant, avec toutefois une limitation aux États-Unis en l’état.

L’abonnement Spotify Basic coûte 10,99$/mois, contre 11,99$/mois pour l’abonnement Personnel. Les deux sont identiques, à l’exception que le premier ne donne pas accès aux 15 heures offertes pour écouter des livres audio chaque mois. Le catalogue comprend plus de 250 000 livres audio. Mais pour le reste, rien ne change. L’abonnement retire la publicité, propose le téléchargement de musiques pour l’écoute hors ligne, la qualité audio supérieure et plus encore.

Peut-on s’attendre à cet abonnement moins cher en France ? Probablement pas. La raison est simple : Spotify ne propose pas les livres audio dans l’Hexagone. Il ne serait donc pas possible d’avoir une formule équivalente un peu plus abordable.

Par contre, les Français ont eu le droit à une hausse de prix à cause de la taxe streaming. Celle-ci vise les services de streaming, comme le nom l’indique, et certains ont déjà commencé à répercuter dans les prix des abonnements. Pour le cas de Spotify, les prix ont évolué à la fin mai sous cette forme :