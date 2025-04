Netflix augmente ses prix en France (jusqu’à 21,99€)

Netflix annonce augmenter les prix de ses abonnements en France, au point d’atteindre 21,99€/mois pour la formule la plus chère. La précédente hausse des tarifs dans l’Hexagone avait eu lieu en octobre 2023.

Les prix des abonnements Netflix augmentent en France

L’abonnement Standard avec pub de Netflix coûte désormais 7,99€/mois, contre 5,99€/mois auparavant, soit une hausse de 2€. Il y a ensuite du changement pour l’abonnement Standard qui passe de 13,49€/mois à 14,99€/mois, soit une hausse de 1,5€. Pour ce qui est de la formule Premium qui donne accès à la 4K, c’est maintenant 21,99€/mois au lieu de 19,99€/mois. La hausse est ici de 2€.

Une autre modification concerne l’abonné supplémentaire qu’il est possible d’ajouter à un compte existant. Il faut maintenant payer 5,99€/mois au lieu de 4,99€/mois avec l’abonnement comprenant des publicités, soit 1€ de plus. Pour la version sans publicité, c’est 6,99€/mois au lieu de 5,99€/mois, soit là aussi 1€ de plus.

Netflix indique dans sa lettre aux investisseurs que la hausse de prix est uniquement pour la France. Il y a en avait déjà eu dans d’autres pays, dont aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au Portugal. On pouvait se douter que nous allions aussi y passer et c’est effectivement le cas.

Le service de streaming dit que la hausse tarifaire n’a pas vraiment eu d’impact négatif sur le nombre d’abonnés dans les pays où elle fut appliquée. C’est pour cela qu’on la retrouve aujourd’hui en France.

De bons résultats financiers

L’annonce a lieu au même moment où la plateforme a communiqué ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025. Le chiffre d’affaires fut de 10,54 milliards de dollars, en hausse de 12,5 %. Le bénéfice net a été de 2,89 milliards de dollars, en progression de 24 %.

À noter que Netflix a décidé d’arrêter de communiquer son nombre total d’abonnés. Le groupe avait déjà prévenu lors de la publication des précédents résultats financiers en janvier. À cette période, il y avait 301,63 millions d’abonnés, en hausse de 15,9% sur un an.