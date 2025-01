Netflix augmente ses prix dans certains pays et dépasse les 300 millions d’abonnés

Netflix a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2024 et révèle avoir dépassé les 300 millions d’abonnés dans le monde. Le service de streaming en a aussi profité pour évoquer une hausse de prix dans certains pays.

Plus de 300 millions d’abonnés pour Netflix

Netflix a gagné 18,91 millions d’abonnés au cours du dernier trimestre de 2024, ce qui lui permet d’en avoir 301,63 millions au total. Cela représente un gain de 15,9% sur un an. En comparaison, les marchés s’attendaient à un gain de 9,18 millions. La plateforme a donc réussi à dépasser largement leurs attentes. Ça se ressent au niveau de la Bourse, puisque l’action est en hausse de 13,63% à 988,18 dollars en post-séance.

Comment expliquer un tel succès ? Netflix met en avant quelques points, dont le succès tout particulier de la saison 2 de la série Squid Game. D’ailleurs, elle est en passe de devenir l’une des saisons des séries originales les plus regardées de la plateforme. Il y a également le succès du film Carry-On et le combat entre Jake Paul et Mike Tyson.

À noter qu’il s’agit de la dernière fois que Netflix communique le nombre de ses abonnés trimestriels. La société tente d’amener les investisseurs à donner la priorité à des indicateurs financiers tels que le chiffre d’affaires et les bénéfices. Elle a déclaré que son chiffre d’affaires avait augmenté cette fois-ci de 16% pour atteindre 10,24 milliards de dollars au cours du trimestre, soit la plus forte hausse depuis la fin de l’année 2021, et a indiqué que les ventes augmenteraient plus rapidement que prévu en 2025. Pour ce qui est du bénéfice net, il s’établit à 1,87 milliard de dollars. Il a doublé en un an.

Une hausse de prix dans quelques pays

Dans la foulée, Netflix annonce une hausse de prix pour ses abonnements aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au Portugal. Aux États-Unis par exemple, l’abonnement standard avec publicités va coûter 7,99$/mois contre 6,99$/mois actuellement. Pour l’offre standard sans pub, le prix va passer de 15,49$/mois à 17,99$/mois. Et pour l’abonnement premium, ce sera 24,99$/mois au lieu de 22,99$/mois. Pourquoi cette hausse ? « Comme nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer encore Netflix », dit le service.

Naturellement, on peut se demander quand la hausse de prix aura également lieu en France et dans les autres pays du monde. Netflix ne dit rien à ce sujet pour le moment. La dernière hausse en France remonte à octobre 2023.