Disney+ atteint 123 millions d’abonnés et dépasse les attentes

Disney a publié ses résultats financiers et révèle que Disney+ compte désormais 122,7 millions d’abonnés. Cela représente un gain de 4,4 millions par rapport au précédent trimestre et c’est supérieur aux attentes des marchés.

La situation s’améliore ici, puisque Disney+ n’avait gagné que 700 000 abonnés lors du précédent trimestre. De nouveaux contenus ont permis cette fois-ci d’attirer plus de monde. Disney cite notamment Vice-versa 2, Descendants : L’Ascension de Red et Agatha All Along.

Dans le détail, le nombre d’abonnés à Disney+ aux États-Unis et au Canada a augmenté de 2% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 56 millions et le nombre de clients internationaux (hors Disney+ Hotstar en Inde) a augmenté de 5% pour atteindre 66,7 millions.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers, Bob Iger, le patron de Disney, a révélé des informations supplémentaires concernant l’abonnement avec publicités (AVOD). Il a déclaré qu’environ 60% de tous les nouveaux abonnés bénéficient d’un abonnement avec des publicités : 37% de tous les abonnés aux États-Unis et 30% dans le monde. « La tarification que nous avons récemment mise en place, c’est-à-dire l’augmentation des prix, a été conçue pour inciter davantage de personnes à opter pour l’AVOD, car nous savons que l’ARPU et l’intérêt des annonceurs pour le streaming ont augmenté », a déclaré Bob Iger.

Ce fut donc un plutôt bon trimestre pour Disney+. Mais le prochain devrait être moins convaincant. Disney dit s’attendre une « légère baisse » du nombre d’abonnés à Disney+ au cours du prochain trimestre, c’est-à-dire au moment où il constatera l’impact de la hausse des prix d’octobre.