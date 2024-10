Disney+ augmente encore ses prix en France

Disney+ a récemment annoncé de nouveaux tarifs en France pour ses deux offres sans publicité. Sans surprise, les prix augmentent de 1€ pour l’abonnement Standard, qui passe à 9,99€ (99,90€ pour un engagement annuel), et de 2€ pour l’abonnement Premium, désormais à 13,99€ (139,90€ par an).

L’offre de base incluant des publicités avant et pendant les programmes reste inchangée à 5,99 €. Ces hausses de prix n’apportent aucune nouvelle fonctionnalité ou service supplémentaire.

Cette augmentation était attendue, d’autant plus que les États-Unis ont connu une révision similaire des tarifs cet été. La dernière modification des prix en France remonte à presque un an, lors d’une refonte majeure de la grille tarifaire. Pour rappel, lors du lancement de Disney+ en France en avril 2020, l’abonnement coûtait 6,99 € (69,99 € par an).

À la fin du mois de septembre, Disney+ a initié un programme pour limiter le partage de comptes. Une option permet désormais d’ajouter un utilisateur supplémentaire en dehors du foyer pour 4,99€ sur l’offre avec publicités et 5,99€ pour les deux autres abonnements. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans plusieurs pays européens, mais n’a pas encore été déployée en France.