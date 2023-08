Disney+ : augmentation de tarif et bientôt le blocage du partage de comptes

Ce n’est pas une surprise – l’annonce en avait été faite au mois de mai dernier – mais la pilule est sans doute amère pour les millions d’abonnés américains au service : Disney+ vient de confirmer sa nouvelle grille tarifaire, et la note s’avère salée. L’abonnement mensuel sans publicité passera de 10,99 à 13,99 dollars à partir du mois d’octobre. 3 dollars d’un coup dans la vue (ou 36 dollars de plus à payer dans l’année), voilà qui va plomber un peu plus le budget streaming de ménages américains déjà peu épargnés par les géants du secteur. Pour rappel, il y a moins de 2 ans, l’abonnement standard à Disney+ (sans pub) était de 7,99 dollars par mois. Ce dernier aura donc presque doublé de prix en quelques mois !

Cette augmentation tarifaire sera sans doute d’autant plus mal reçue que la qualité récente des programmes Disney+ est largement discutable, sans même parler de l’exploitation ad nauseam de certaines franchises. Pour ne rien arranger, et suivant les pas de Netflix, Disney+ prévient que le partage de comptes n’en a plus pour très longtemps. La firme aux grandes oreilles étudie en effet « les moyens de résoudre le problème du partage de compte et les meilleures options pour que les abonnés payants puissent partager leur compte avec leurs amis et leur famille ». Ce nouveau système de partages autorisés sera disponible en 2024.

En France, la douloureuse est certes un peu moins abrupte, mais dès le 1er novembre de cette année, l’abonnement avec pub sera disponible pour 5,99 euros, le standard restera à à 8,99 euros mais avec de grosses restrictions (2 écrans uniquement et affichage en 1080p) tandis que l’offre Premium sera de 11,99 euros (4 écrans + 4K). A noter toutefois que les abonnés actuels au service passeront directement sur l’offre premium (et devront donc payer un peu plus pour la même chose).