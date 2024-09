Disney+ rend payant le partage de compte

Disney+ s’inspire de Netflix et rend payant le partage de compte si la personne veut se connecter depuis un endroit autre que le foyer. La facturation pour ajouter un membre est en place aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, au Guatemala et en Europe.

Il n’y a pas encore l’information pour le prix en euros. Aux États-Unis, il faudra payer un supplément de 6,99$/mois pour ajouter un membre. Ce prix concerne l’abonnement avec publicité. Pour la formule sans publicité, le supplément passe à 9,99$/mois.

Disney+ précise que l’offre de membre supplémentaire permettra de partager votre abonnement avec un ami ou un membre de votre famille qui ne vit pas sous votre toit. Cette option ne s’applique que si vous êtes facturé directement par Disney.

L’ajout d’un membre supplémentaire s’accompagne également de certaines limitations. Cette personne sera limitée à un seul profil et elle ne pourra streamer et télécharger que sur un seul appareil à la fois. Disney précise également que les membres supplémentaires « ne peuvent pas avoir d’abonnement Hulu actif, ni d’abonnement Disney+ ou ESPN+ actif ou annulé ». Pour le coup, ce point précis est spécifique aux États-Unis, sachant qu’ESPN+ et Hulu ne sont pas disponibles ailleurs.

Si vous êtes en déplacement et que vous voyez le message « Ce téléviseur ne semble pas faire partie du foyer pour ce compte », vous pouvez indiquer que vous êtes absent de votre domicile ou sélectionner l’option dédiée si vous avez déménagé. Il faudra alors réinitialiser la localisation du foyer de Disney+. Ces sélections nécessitent un code d’accès à usage unique qui est envoyé à l’adresse e-mail associée au compte.