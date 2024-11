Spotify atteint les 252 millions d’abonnés et a presque multiplié par 5 son bénéfice

Spotify a publié des résultats financiers mitigés pour le troisième trimestre, mais les investisseurs ont été séduits par l’amélioration de la rentabilité du service de streaming.

Le chiffre d’affaires ressort à 3,98 milliards d’euros, en hausse de 19% sur un an, contre 4,03 milliards d’euros attendus par les analystes. Le service compte désormais 640 millions d’utilisateurs mensuels (+11% sur un an), et 252 millions d’abonnés payants (+12%). La croissance de ces derniers est particulièrement forte en Amérique latine.

Il y a un élément où Spotify a fait mieux que les attentes : cela concerne le bénéfice. Celui-ci a été quasiment multiplié par cinq (+361%) pour se porter à 300 millions d’euros. Ce bond est en grande partie attribuable à une maîtrise des coûts ainsi qu’à une hausse du prix des abonnements payants sur plusieurs marchés, dont les États-Unis.

En décembre, Spotify avait annoncé le licenciement de 17% de ses effectifs, soit environ 1 500 personnes, après deux premières vagues de suppressions de postes en janvier et juin. Le PDG Daniel Ek avait évoqué la nécessité de réduire « l’écart entre nos objectifs financiers et le niveau actuel de nos coûts de fonctionnement ».

Ce repositionnement a permis à Spotify d’améliorer systématiquement sa marge brute ces cinq derniers trimestres, pour l’amener à un niveau record au troisième trimestre 2024. La plateforme la voit encore progresser au quatrième trimestre qui devrait clôturer le premier exercice comptable bénéficiaire de l’histoire de l’entreprise. Aussi, le groupe a réduit ses dépenses de marketing, après avoir beaucoup investi dans les podcasts notamment.