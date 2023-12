Spotify licencie 17% de son effectif, soit plus de 1 500 employés

Daniel Ek, le patron de Spotify, annonce un changement important au sein de la société en licenciant 17% de son son effectif. Cela représente plus de 1 500 employés au total. C’est la troisième fois que cela arrive en 2023. Les premiers licenciements (600 employés) ont eu lieu en janvier et 200 employés de la branche podcast ont perdu leur emploi juste avant l’été.

Licenciements importants chez Spotify

C’est dans une note envoyée aux employées de Spotify (et rendue publique) que Daniel annonce les licenciements :

Afin d’aligner Spotify sur nos objectifs futurs et de nous assurer que nous sommes bien dimensionnés pour relever les défis qui nous attendent, j’ai pris la décision difficile de réduire notre effectif total d’environ 17% dans toute l’entreprise. Je suis conscient que cette décision aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté une contribution précieuse. Pour être franc, de nombreuses personnes intelligentes, talentueuses et travailleuses vont nous quitter. Lorsque nous nous penchons sur les années 2022 et 2023, nous constatons que ce que nous avons accompli est vraiment impressionnant. Mais en même temps, la réalité est qu’une grande partie de ces résultats est liée à l’augmentation des ressources. Selon la plupart des indicateurs, nous avons été plus productifs mais moins efficaces. Nous devons être les deux à la fois.

Le dirigeant de Spotify poursuit en estimant que le service de streaming musical a « trop de personnes [qui] se consacrent à soutenir le travail et même à faire du travail autour du travail plutôt que de contribuer à des opportunités ayant un impact réel ». Il estime que « davantage de personnes doivent se concentrer sur la réalisation des objectifs de nos principales parties prenantes : les créateurs et les consommateurs. En deux mots, nous devons devenir inlassablement ingénieux ».

Les employés apprennent la nouvelle aujourd’hui

Les employés licenciés apprendront la nouvelle aujourd’hui avec un e-mail dans la matinée. Ils rencontreront ensuite les ressources humaines de l’entreprise qui leur expliqueront leur licenciement.

« La décision de réduire la taille de notre équipe est une étape difficile mais cruciale pour forger un Spotify plus fort et plus efficace pour l’avenir. Mais cela montre aussi que nous devons changer notre façon de travailler », ajoute Daniel Ek. Selon ses dires, le Spotify de demain « doit se définir par une inlassable ingéniosité dans la manière dont nous opérons, innovons et abordons les problèmes ».

Au dernier comptage en octobre, Spotify comptait 574 millions d’utilisateurs, dont 226 millions avec un abonnement payant. L’entreprise a également réalisé un bénéfice net de 65 millions d’euros au troisième trimestre.