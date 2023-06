Spotify licencie 200 employés de la division Podcast

Spotify n’en a pas fini avec les vagues de licenciement. Après avoir mis à la porte 6% de ses salariés au mois de janvier dernier, le numéro un des services de streaming musical vient d’annoncer le licenciement de 200 employés de sa division Podcast. 200 employés sur le carreau, cela correspond aussi à 2% du volume global de salariés du groupe. Comme souvent, la firme évoque un nécessaire « réalignement stratégique » et l’obligation d’optimiser es ressources pour chaque créateur de podcast (en revanche, pour l’optimisation des ressources des salariés licenciés…bon).

Outre ce nouveau plan social, Spotify annonce que les maisons de production Gimlet et Parcast seront aussi fusionnées dans l’unité Spotify Studios. Cette opération n’aurait aucune incidence sur la production de contenus originaux de qualité. L’objectif principal consisterait ici à consolider l’engagement des auditeurs actuels des podcasts de Spotify – les encourager à écouter plus de podcasts et plus longtemps – plutôt que d’essayer d’en attirer de nouveaux dans le service. De nouveaux outils seront aussi fournis aux « podcasters » afin que ces derniers puissent améliorer leur business model et ainsi dégager plus de profits. La section Podcast de Spotify est désormais ultra populaire, avec plus de 100 millions d’auditeurs et 5 millions de programmes.