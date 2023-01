Spotify licencie 6% de ses employés, soit près de 600 personnes

Spotify s’ajoute à la liste des entreprises technologiques qui annoncent licencier du personnel. Dans le cas du service de streaming, cela concerne 6% de son effectif, soit près de 600 personnes. Dawn Ostroff, responsable du contenu et des publicités, qui a joué un rôle déterminant dans le développement de l’activité podcast de la plateforme, quitte également la société.

Au tour de Spotify de licencier du monde

Dans un mémo envoyé au personnel, Daniel Ek, le patron de Spotify, annonce que l’entreprise a pris « la décision difficile mais nécessaire de réduire le nombre de nos employés ». Il fait savoir que des discussions individuelles auront lieu progressivement avec les employés concernés. « Et si je pense que cette décision est la bonne pour Spotify, je comprends qu’étant donné l’importance historique que nous accordons à la croissance, beaucoup d’entre vous verront cela comme un changement dans notre culture. Mais à mesure que nous évoluons et grandissons en tant qu’entreprise, notre façon de travailler doit également évoluer tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales », se justifie le dirigeant. Il ajoute prendre « la responsabilité totale des actions qui nous ont menés ici aujourd’hui ».

La société versera en moyenne 5 mois d’indemnités de licenciement aux employés, ainsi que les congés payés et non utilisés, les soins de santé pendant la période de licenciement, l’aide à l’immigration et l’aide à la carrière. La majorité des employés de Spotify sont basés aux États-Unis, suivis par la Suède et le Royaume-Uni.

Comme d’autres entreprises technologiques, le service s’est développé rapidement au cours des deux dernières années, notamment dans le domaine des podcasts. Spotify a dépensé plus d’un milliard de dollars dans des réseaux de podcasts, des services d’hébergement et des programmes. Une grande partie de cet effort a été menée par Dawn Ostroff, responsable du contenu, qui a multiplié par 40 le contenu des podcasts, selon Daniel Ek.

Au cours des dernières semaines, Meta, Microsoft, Amazon et Google ont chacun annoncé des licenciements. Cela représente plus de 51 000 licenciements au total.