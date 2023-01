Google annonce la suppression de 12 000 postes, soit 6% de ses effectifs

L’année 2023 démarre sur des bases on ne peut plus sombre. Quelques heures seulement après que Microsoft ait confirmé le licenciement de 10 000 de ses employés, Google embraye avec l’officialisation d’un vaste plan social. Sundar Pichai, le patron d’Alphabet (maison mère de Google), annonce ainsi dans un mail destiné aux salariés que 12 000 postes seront prochainement supprimés, ce qui correspond à 6% des effectifs de la société (qui compte au global 187000 employés). Pichai précise que « l’ensemble des départements, des fonctions, des niveaux de responsabilité et des régions » seront concernés par cette coupe massive. Le CEO justifie sa décision en invoquant « une réalité économique différente », un étrange euphémisme pour parler d’une crise économique mondiale majeure.

Malgré un chiffre d’affaires en progression sur 2022, Alphabet annonce un vaste plan de licenciements. Ci-dessus, Sundar Pichai, l’actuel CEO d’Alphabet

Les salariés américains concernés par cette vague de licenciement recevront à minima 4 mois de salaire au moment de leur départ ainsi qu’une couverture santé d’une durée de 6 mois (pour rappel, aux Etats-Unis, ce sont souvent les entreprises qui assurent la couverture santé de leurs employés). 10 000 employés sur le carreau chez Microsoft, 18 000 chez Amazon, 12 000 donc chez Alphabet, les chiffres des « restructurations » dans le secteur de la tech prennent une ampleur sinistre…