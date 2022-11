Meta va licencier 13% de ses effectifs, soit 11 000 employés

C’était à craindre, et cela se vérifie. Meta annonce le licenciement à venir de 13% de ses effectifs actuels, ce qui signifie que 11 000 employés du groupe vont bientôt prendre la porte. Il s’agit du plus gros plan social jamais planifié par Facebook. Dans un communiqué, Mark Zuckerberg assume en partie les mauvais choix stratégiques qui ont conduit dans cette impasse : « Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour les personnes touchées ».

Le patron de Meta ne va pas au bout de sa logique de contrition et incrimine in fine le Covid-19, responsable selon lui d’un surinvestissement sur l’eCommerce alors que la période actuelle est marquée par un reflux des achats sous la forte poussée inflationniste mondiale. Pour Zuckerberg, la seule porte de sortie reste donc la publicité (qui est au cœur du modèle économique de Meta) et le métavers (qui est pourtant aujourd’hui un gouffre à milliards de dollars, sans retour sur investissement pour le moment).

Les très lourdes pertes du Reality Labs, l’efondrement de l’action Meta à la bourse et les incertitudes pesant sur « le tout métavers » comme seul futur de la société ont fini par plonger Meta dans une spirale infernale de perte de rentabilité, la masse salariale devenant souvent la variable d’ajustement en de tels cas.