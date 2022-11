Amazon s’apprête à licencier 10 000 employés

Amazon va cette semaine licencier environ 10 000 employés, selon le New York Times. Le groupe va donc suivre Meta, la maison-mère de Facebook, qui a récemment licencié 11 000 employés, soit 13% de son effectif, et Twitter qui s’est récemment séparé d’environ 3 700 personnes, soit la moitié de l’effectif.

Les suppressions d’emplois chez Amazon seront les plus importantes de l’histoire de l’entreprise et toucheront principalement l’organisation des produits, la division de la vente au détail et les ressources humaines. Les licenciements en question représentent moins de 1% de la main-d’œuvre mondiale d’Amazon et 3% de son personnel d’entreprise.

À la fin 2019, Amazon a déclaré avoir 798 000 employés, mais comptait 1,6 million d’employés à temps plein et à temps partiel au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 102%. Selon le New York Times, le nombre total de licenciements « reste fluide » et pourrait changer.

La saison des achats pour les fêtes de fin d’année est cruciale pour Amazon, et habituellement, c’est une période où l’entreprise augmente ses effectifs pour répondre à la demande. Mais Andy Jassy, qui a succédé à Jeff Bezos pour devenir le nouveau patron d’Amazon en juillet 2021, s’est mis en mode de réduction des coûts pour préserver les liquidités alors que l’entreprise est confrontée à un ralentissement des ventes et à une économie mondiale morose.

Pour rappel, Amazon a déjà annoncé son intention de geler les embauches. Voilà que le commerçant en ligne va plus loin en décidant de licencier environ 10 000 personnes.