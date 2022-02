Spotify rachète Chartable et Podsights, des plateformes de podcasts

Spotify s’investit un peu plus dans les podcasts et annonce le rachat des plateformes Chartable et Podsights. Ces deux sociétés proposent des outils qui aident les marques et les agences à mieux comprendre l’efficacité de leurs publicités.

Deux acquisitions pour Spotify autour des podcasts

Spotify reste muet concernant le montant du rachat, aussi bien pour Podsights que pour Chartable. Le service de streaming indique par contre que les deux sociétés vont lui permettre de développer sa plateforme publicitaire. Avec Podsights, les annonceurs pourront consulter des données plus détaillées sur les personnes qui ont cliqué sur une publicité et sur les actions qu’elles ont entreprises après coup (c’est-à-dire si elles ont acheté le produit en question). « En faisant partie de Spotify, Podsights pourra utiliser la technologie et l’intelligence de Spotify pour fournir des mesures plus précises et des informations exploitables aux annonceurs de podcasts du monde entier », indique le communiqué.

Les deux outils promotionnels de Chartable — SmartLinks et SmartPromos — seront désormais disponibles pour les créateurs de podcasts sur Spotify. SmartPromos permet aux créateurs de voir quelles annonces génèrent le plus de téléchargements et de mesurer essentiellement le succès de leurs campagnes publicitaires. Les SmartLinks sont des URL partageables et traçables qui dirigent automatiquement les utilisateurs vers leurs podcasts. Cet outil permet aux créateurs de podcasts de suivre à la fois les clics et les téléchargements.

Cela commence à faire un petit moment que Spotify investit dans les podcasts. Sa dernière acquisition est d’ailleurs récente, elle date de décembre.