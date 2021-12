Spotify rachète Whooshkaa qui convertit les émissions de radio en podcasts

Spotify poursuit ses investissements dans les podcasts en annonçant aujourd’hui l’acquisition de Whooshkaa, une plateforme tout-en-un basée en Australie pour héberger, gérer, distribuer, promouvoir, monétiser et mesurer les podcasts. Cette opération fait suite aux précédentes acquisitions, notamment celle de Megaphone, société d’hébergement et de publicité, l’année dernière, et, plus récemment, celle de Podz, plateforme de découverte de podcasts.

Acquisition de Whooshkaa par Spotify

Spotify indique que certains diffuseurs radio, comme l’Australian Radio Network, s’appuient déjà sur sa plateforme d’hébergement de podcasts Megaphone, et que la technologie radio de Whooshkaa y sera intégrée. Le prix du rachat n’a pas été divulgué.

Les radios pourront préparer les programmes pour la publication en capturant les émissions en direct et en utilisant la technologie de Whooshkaa pour éditer et supprimer les publicités afin de faire de la place pour les spots réservés aux podcasts. A partir de là, Megaphone pourra héberger les émissions, et Spotify pourra aider les émissions à gagner de l’argent en les encourageant à profiter de son réseau publicitaire (Spotify Ad Network), ce qui permettra à au service de streaming d’insérer des publicités de façon dynamique en fonction de l’audience de ces programmes.

Si tout fonctionne bien, Spotify pourrait être en mesure de jouer un rôle plus important dans tous les aspects de la transition, surtout dans la vente de publicités pour ces émissions. D’autres sociétés, notamment dans le secteur de la radio, investissent également dans une technologie similaire. Au début de l’année, iHeartMedia a acquis Triton Digital, y compris Omny Studio, qui offre également une technologie de diffusion en direct et à la demande, ainsi que des options d’hébergement et de monétisation.