Spotify rachète Podz, une plateforme pour découvrir des podcasts

Spotify s’investit un peu plus dans les podcasts et annonce aujourd’hui le rachat de Podz. Il s’agit d’une plateforme qui propose de faire des découvertes de podcasts, et ce chaque jour. Le service de streaming musical ne dit pas quel est le montant du rachat.

« Chez Spotify, nous investissons pour créer et développer la meilleure (et la plus personnalisée) expérience de découverte de podcasts au monde. Nous avons acquis Podz, une petite équipe talentueuse d’entrepreneurs, d’ingénieurs et de designers, pour nous aider à améliorer encore cette expérience », raconte le groupe. Il souligne que ses experts en apprentissage automatique s’améliorent depuis presque une décennie maintenant, mais il reste encore du travail. C’est là que l’équipe de Podz va donner un coup de main.

« Nous pensons que la technologie de Podz complétera et accélérera les efforts ciblés de Spotify pour favoriser la découverte, fournir aux auditeurs le bon contenu au bon moment, et accélérer la croissance de la catégorie dans le monde entier », poursuit le groupe.

Grâce à une technologie d’apprentissage automatique spécifique, Podz génère des clips de haute qualité qui permettent aux utilisateurs de visualiser les moments clés des épisodes de podcasts. Cela les encourage à découvrir et à écouter de nouveaux podcasts.

Sans surprise, Spotify dit qu’il va intégrer la technologie de Podz dans son service. Les utilisateurs vont pouvoir en profiter avant la fin de l’année, mais il n’y a pas encore une date précise.