Spotify rachète Megaphone pour encore investir dans les podcasts

Spotify continue d’investir dans le milieu des podcasts en rachetant Megaphone. Le service de streaming a déboursé 235 millions de dollars pour cet hébergeur américain.

Créé en 2015 par le groupe de médias Slate sous le nom de Panoply, Megaphone ne produit plus de podcasts lui-même. Mais il offre une plateforme payante de publication qui met en relation les producteurs de contenus et les publicitaires. Spotify, lui, va proposer sa technologie d’insertion de publicités en temps réel sur la plateforme de Megaphone. Avec cette technologie, « les producteurs de podcasts pourront offrir des audiences ayant plus de valeur pour les publicitaires », explique le service de streaming.

Ajustée en temps réel, la technologie de Megaphone permet de diffuser une publicité plus ciblée pour l’auditeur, que le publicitaire est donc prêt à rémunérer davantage. « C’est la première fois que la technologie sera proposée par une tierce partie », explique Spotify.

Les annonces de Spotify autour des podcasts n’arrêtent pas en tout cas. En début de semaine, nous avons vu que le service réfléchit à créer un abonnement payant pour les podcasts. Et si on regarde dans le rétroviseur, les investissements de Spotify dans les podcasts sont nombreux : plus de 800 millions de dollars. Il mise réellement dessus, et c’est d’ailleurs le seul service de streaming à y croire autant.