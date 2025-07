B&You (Bouygues Telecom) augmente le prix de ses forfaits, sauf si vous refusez

Bouygues Telecom a envoyé un e-mail à certains clients avec un forfait B&You pour leur annoncer une hausse de prix. Il est possible de refuser en suivant une étape.

Une hausse de prix avec l’option B&You Max

« Nous enrichissons votre forfait B&You pour votre ligne », indique l’opérateur dans son e-mail. Il ajoute ainsi l’option B&You Max qui est au prix de 2 €/mois, tout en sachant que le premier mois est offert. Avec cette option, il y a un service clients dédié au téléphone, ainsi que 20 Go supplémentaires pour Internet en Europe et dans les DOM, tout comme l’accès à la 5G pour ceux qui ont encore un forfait avec seulement la 4G.

« Cette évolution est automatique, sans démarche de votre part ni réengagement », poursuit l’e-mail de Bouygues Telecom. Mais que doivent faire ceux qui ne sont pas intéressés par l’option et ne veulent donc pas payer 2 euros en plus chaque mois ? Il faut cliquer sur le message « en cliquant ici » dans le courriel. Cela renvoie vers l’espace client en ligne. Sinon, il est possible d’appeler l’opérateur au 1064. Le refus est possible jusqu’au 9 septembre 2025.

Ce n’est pas la première fois que Bouygues Telecom décide d’augmenter les prix de ses forfaits B&You, et ce ne sera certainement pas la dernière. Naturellement, beaucoup de clients s’agacent de ce type de pratique, mais il faut savoir que c’est légal. En effet, tant qu’un opérateur vous prévient d’un changement au moins un mois à l’avance, il respecte la loi. Aussi, le client a jusqu’à quatre mois après l’entrée en vigueur du changement pour résilier l’option sans frais.