Sosh augmente le quota à 200 Go pour certains forfaits 5G

Sosh annonce une bonne pour ses clients : certains forfaits ont maintenant le droit à 200 Go en 5G au lieu 140 Go comme c’était le cas jusqu’à présent.

200 Go pour les forfaits Sosh

Dans une communication sur son site, Sosh dit que les abonnés au forfait 5G à 25,99€/mois ou au forfait Série Sosh Extra à 20,99€/mois ont maintenant le droit à 200 Go de quota Internet. La bonne nouvelle est que la bascule se fait automatiquement et gratuitement. En réalité, elle est déjà en place. Vous pouvez vérifier sur votre espace client si le changement a bien eu lieu. Si ce n’est pas le cas, il apparaîtra peut-être lors de la prochaine facturation.

Au-delà des 200 Go pour la France, il y a de l’amélioration pour l’usage à l’étranger. En effet, ceux qui ont le forfait 5G à 25,99€/mois ont maintenant le droit à 70 Go en voyage. Cela représente 60 Go supplémentaires par rapport à ce qui était proposé jusqu’à présent. En revanche, rien ne bouge pour les détenteurs du forfait Série Sosh Extra à 20,99€/mois. Il y a toujours 35 Go pour l’utilisation à l’étranger.

Sosh propose plusieurs forfaits mobiles sur son site, mais seulement deux proposent le support de la 5G, avec un premier prix de 14,99€/mois. Pour les autres, ce sera au mieux de la 4G. Si vous voulez des forfaits moins chers, surtout avec la 5G, il est plus intéressant de se tourner vers SFR RED ou Bouygues Telecom. Il y a également Free Mobile comme alternative.