Sosh lance un forfait 5G moins cher qu’auparavant

Sosh rend sa 5G un peu plus accessible aujourd’hui avec le lancement d’un nouveau forfait 150 Go qui coûte 14,99€/mois. Il fallait auparavant débourser 20,99€/mois pour avoir la 5G et 140 Go chez la marque low-cost d’Orange.

Dans le détail, le nouveau forfait 5G de Sosh comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 150 Go. Pour l’usage en Europe et dans les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais on retrouve 25 Go pour Internet. À noter que ni la Suisse ni Andorre sont comprises dans l’offre ici. Ce sera du hors forfait si vous utilisez votre forfait pour ces régions.

Le forfait à 20,99€/mois est toujours d’actualité avec la 5G, mais il passe maintenant à 200 Go contre 140 Go auparavant. Là aussi, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité. Pour l’Europe et les DOM, le quota Internet est de 35 Go.

Ces offres sont disponibles dès maintenant sur le site de Sosh. Elles sont disponibles pour les nouveaux clients.

Que propose la concurrence ? Chez SFR RED, il y a un forfait 5G 100 Go à 9,99€/mois et un autre avec 200 Go pour 11,99€/mois. Du côté de Bouygues Telecom avec B&You, le forfait 100 Go coûte 13,99€/mois et celui avec 150 Go est à 14,99€/mois. Sosh reste donc plus cher que ses concurrents, mais il a l’avantage d’utiliser le réseau d’Orange qui est apprécié par beaucoup de personnes.