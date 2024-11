Bouygues Telecom lance aussi un forfait 5G 130 Go à 7,99€

Bouygues Telecom a décidé de répondre à l’offre de Free Mobile en proposant lui aussi un forfait B&You 5G de 130 Go au prix de 7,99€/mois.

Dans le détail, il y a les appels, SMS et MMS en illimité. Pour ce qui est d’Internet, le quota est de 130 Go en 5G. Vous pouvez aussi en profiter en 4G ou en 3G si vous êtes dans une zone sans 5G ou si vous avez un smartphone qui n’est pas compatible avec la dernière norme en date.

Pour ce qui est de l’usage depuis l’Europe et les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est par contre de 35 Go.

Le forfait 5G de 130 Go à 7,99€/mois est disponible sur le site de Bouygues Telecom. Il se veut sans engagement, vous pouvez donc quitter l’opérateur quand vous le souhaitez sans payer de frais de résiliation. Aussi, il est possible d’avoir son forfait sur l’eSIM plutôt que sur une carte SIM physique.

Si vous n’avez pas besoin de 130 Go, il y a également un forfait 2 Go à 1,99€/mois et 20 Go à 6,99€/mois. Et pour les plus gourmands, il y a 150 Go pour 12,99€/mois et 300 Go pour 17,99€/mois. Mais si vous voulez 300 Go, autant vous tourner chez SFR RED qui propose le même forfait pour 9,99€/mois à l’occasion du Black Friday.