Free Mobile lance un forfait 5G de 130 Go à 7,99€/mois « à vie »

Free Mobile annonce la disponibilité d’un nouveau forfait qui devrait plaire, puisque l’on retrouve une offre avec 130 Go en 5G pour 7,99€/mois. Le point positif ici est que c’est un prix sans condition de durée (« à vie »).

Le forfait de Free Mobile à 7,99€/mois comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Il y a un quota Internet de 130 Go qui est utilisable en 5G. Pour ceux qui ne captent pas la 5G parce qu’ils ne sont pas dans une bonne zone ou parce qu’ils n’ont pas un smartphone compatible, il est possible d’utiliser la même quantité de données en 3G ou 4G.

Pour l’usage depuis l’Europe et les DOM, il y a là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est ici de 20 Go.

Concernant les services inclus avec le forfait, il y a la messagerie vocale, la messagerie vocale visuelle, la présentation du numéro, le double appel, le suivi de consommation, le rejet des appels anonymes, la protection contre les renvois d’appels, l’abonné absent, les numéros abrégés, et le filtrage d’appels et de SMS.

Le forfait 5G de 130 Go de Free Mobile est disponible dès maintenant sur Veepee. En effet, Free préfère passer par cette plateforme plutôt que son site. L’offre est valable jusqu’au 16 décembre. Sinon, il y a un forfait 5G de 300 Go chez SFR RED pour 9,99€/mois. Plus d’informations sur cet article.