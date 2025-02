Orange lance un forfait 5G avec 400 Go

Orange pense aux personnes qui ont besoin de beaucoup de data en lançant un forfait mobile 5G avec 400 Go. Autant dire que c’est nettement supérieur à l’usage moyenne. En effet, les Français consomment en moyenne 17 Go par mois selon l’Arcom, le régulateur des télécoms.

Un gros forfait 5G 400 Go chez Orange

Proposé au prix de 80,99€/mois, ce forfait comprend les appels les appels illimités depuis la France vers la France (y compris les DOM) et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France. Il y a aussi les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles en Europe, aux États-Unis et au Canada. Pour les messages, les SMS/MMS sont illimités depuis la France vers la France (y compris les DOM) et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France.

Côté Internet, on retrouve donc cette grosse enveloppe de data avec 400 Go et le support de la 5G. En revanche, le quota passe à 200 Go dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre.

Orange précise que son forfait comprend un engagement de 24 mois, permet d’avoir un prix avantageux sur un nouveau mobile à la souscription et tous les 2 ans, et inclut une 2e carte SIM sur demande pour une tablette, une Airbox ou un second mobile. Enfin, l’opérateur propose un prêt de mobile haut de gamme : en cas de vol, panne, perte ou casse de votre mobile, Orange vous prête gratuitement ce qu’il qualifie de « smartphone premium » (iOS ou Android) pendant 1 mois.

Les alternatives chez Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile

Que propose la concurrence ? Chez Bouygues Telecom, le plus haut forfait comprend 300 Go, coûte 54,99€/mois et se veut sans engagement. Il y a aussi une offre B&You chez Bouygues Telecom avec 300 Go pour 18,99€/mois et pas d’engagement.

Chez SFR, ce sont 350 Go pour 39,99€/mois avec un engagement de 24 mois. Quitte à choisir ce réseau, autant prendre le forfait de SFR RED à 19,99€/mois qui a aussi 350 Go et qui est sans engagement, en plus d’inclure 124 destinations.

Enfin, il y a Free Mobile avec là aussi un forfait 35O Go pour 19,99€/mois. Et pour les abonnés Freebox, il n’y a pas de quota Internet : c’est illimité.