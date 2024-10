Sosh passe son forfait 5G de 140 à 200 Go, sans hausse de prix

Sosh prévient ses clients avec le forfait 5G qu’ils ont désormais le droit à un quota de 200 Go contre 140 Go jusqu’à présent. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de hausse de prix.

Sur son site, Sosh indique :

Vous êtes actuellement client de l’offre « Série Sosh 20,99€ 140 Go 5G », cette bonne nouvelle vous concerne ! À partir du 10 octobre, votre offre « Série Sosh 20,99€ 140 Go 5G » s’enrichit automatiquement : vous bénéficiez désormais de 200 Go utilisables en France (au lieu de 140 Go) et de 35 Go (au lieu de 25 Go) lorsque vous voyagez en Europe (hors Suisse/Andorre). C’est 60 Go d’Internet mobile en plus en France et 10 Go en Europe (hors Suisse/Andorre) pour profiter d’Internet, regarder des vidéos ou encore jouer en ligne.

Comme l’indique Sosh, le passage de 140 à 200 Go est automatique pour ceux qui ont le forfait « Série Sosh 20,99€ 140 Go 5G ». Mais il existe aussi une offre qui a pour nom « Forfait Sosh 140 Go 5G 20,99€ ». Et pour le coup, le passage n’est pas automatique. Il faut vous rendre sur votre espace client et changer d’offre pour basculer sur « Série Sosh 20,99€ 200 Go 5G ». Le prix ne bouge pas, mais vous aurez le droit à 200 Go pour Internet.

Qu’en est-il des nouveaux clients ? De manière étonnante, Sosh propose toujours le forfait 5G avec 140 Go. Il est possible d’avoir 200 Go, mais il faut en faire la demande plus tard. Autant dire que c’est un choix… surprenant. Mais on peut imaginer que l’offre à 140 Go disparaitra prochainement.