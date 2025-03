Un forfait 5G 300 Go est gratuit pendant trois mois

Avoir un forfait mobile gratuit avec 300 Go accessibles en 5G ? C’est possible et c’est l’offre que propose actuellement La Poste Mobile. Le forfait est gratuit pendant trois mois avant de devenir payant, mais il est possible de résilier avant étant donné qu’il est sans engagement.

Il est possible d’avoir un forfait 5G gratuit pendant 3 mois

Dans le détail, le forfait de La Poste Mobile propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 300 Go qui sont utilisables en 5G si vous avez un smartphone compatible. Pour l’usage en Europe et dans les DOM/COM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet est de 35 Go. L’opérateur précise qu’il y a 10 Go supplémentaires depuis la Suisse et l’Andorre, ainsi que depuis le Maghreb.

Où est l’arnaque ? Il n’y en a pas en réalité. Le forfait est gratuit pendant trois mois puis devient payant au tarif de 19,99€/mois. Mais comme dit précédemment, l’offre se veut sans engagement. Il est donc techniquement possible de profiter de la gratuité et de faire la portabilité chez un autre opérateur ou de résilier avant que la facturation s’enclenche.

La Poste Mobile utilise le réseau de SFR. Le groupe a bel et bien été racheté par Bouygues Telecom il y a quelques mois, mais il continue d’utiliser le réseau de SFR pour le moment. Tout cela est une question de contrat qui se terminera à la fin 2026, période à laquelle l’opérateur virtuel (MVNO) basculera sur le réseau de Bouygues Telecom.

Le forfait 5G 300 Go gratuit pendant trois mois est disponible sur le site de La Poste Mobile jusqu’au 16 mars. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi avoir la gratuité sur les autres offres avant là aussi que la facturation s’enclenche après trois mois. La 5G est en option (5€/mois) sur les autres forfaits, là où elle est incluse dans l’offre avec 300 Go.