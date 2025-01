SFR RED dévoile un forfait 10 Go à 4,99€

SFR RED vient de lancer un nouveau forfait mobile qui coûte seulement 4,99€ par mois et qui se veut sans engagement, à l’instar des autres. L’idée ici est d’attirer ceux qui n’ont pas une grosse consommation d’Internet.

Dans le détail, le forfait de SFR RED comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 10 Go. Attention toutefois : il n’y a pas le support de la 5G ici. Les clients peuvent profiter du réseau 4G (ou éventuellement 3G et 2G s’ils sont dans une zone mal couverte).

Pour ce qui est de l’usage dans l’Europe et dans les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est là aussi de 10 Go. Pour ceux qui veulent 40 Go en Europe et dans les DOM, y compris 20 Go pour les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre, il est possible de prendre une option à 5 euros par mois.

Le forfait 10 Go à 5 euros par mois est disponible sur le site de SFR RED. Il est possible d’ajouter une option à 3 euros par mois pour avoir la 5G. Mais ce n’est pas une bonne affaire ici. Autant prendre le forfait suivant avec 20 Go en 5G qui coûte 6,99 euros par mois. Sinon, il y a un forfait 130 Go à 9,99 euros par mois, 200 Go à 10,99 euros par mois et 350 Go à 19,99 euros par mois.