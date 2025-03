Sosh dévoile des forfaits 40 et 100 Go à partir de 5,99€

Sosh lance de nouveaux forfaits qui peuvent être intéressants pour plusieurs personnes, tout particulièrement celles qui veulent avoir le réseau mobile d’Orange. On retrouve des forfaits de 40 et 100 Go.

Nouveaux forfaits chez Sosh

Le premier forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 40 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait en Europe et depuis les DOM avec là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, l’enveloppe pour Internet est ici de 10 Go.

Le second forfait est similaire dans les grandes lignes. La différence se fait au niveau d’Internet, puisque le quota est de 100 Go pour un usage en France métropolitaine et 20 Go depuis l’Europe et les DOM. Mais pour le reste, rien ne bouge avec les appels, SMS et MMS en illimité.

Sosh propose son forfait 40 Go à 5,99€/mois, tandis que l’offre de 100 Go coûte 9,99€/mois. Il est bon de préciser qu’il n’y a pas d’accès à la 5G dans les deux cas. Ce sera de la 4G. Aussi, plusieurs personnes qui ont le forfait de 20 Go à 5,99€/mois (qui a été proposé il y a quelques années en série limitée) peuvent être tentées de passer sur celui à 40 Go pour avoir le double de Go au même prix. Malheureusement, les clients qui ont contacté le service client de l’opérateur se sont vus refuser leur demande. La nouvelle offre est réservée aux nouveaux clients.

Du côté des concurrents, SFR RED a tenu à répondre à Sosh en proposant son forfait 100 Go pour 7,99€/mois. La grande différence ici est qu’il y a le support de la 5G. Il y a aussi des offres chez Bouygues Telecom et Free Mobile. Chez Free Mobile justement, il est possible d’avoir un forfait 5G de 150 Go pour 11,99€/mois pendant un an.