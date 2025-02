Sosh augmente le prix de ses forfaits mobiles, mais vous pouvez refuser

Sosh envoie un e-mail à ses abonnés avec les forfaits 20 Go (série limitée) à 5,99€/mois pour leur annoncer une hausse de prix de l’ordre de 2 euros. Sont également concernés les abonnés avec le forfait 50 Go (série limitée) à 13,99€/mois qui lui aussi prend 2 euros.

Hausse de prix des forfaits mobiles de Sosh

« Vous avez un forfait Sosh qui est déjà très sympa, mais on vous en propose plus : à partir du 21 mars 2025 votre forfait évolue à un tarif qui vous est réservé », indique l’opérateur appartenant à Orange dans son e-mail. Pour ceux qui ont le forfait 20 Go à 5,99€/mois, l’offre passe à 7,99€/mois et inclut 40 Go pour Internet. Du côté des personnes avec l’offre de 500 à 13,99€/mois, elle passe à 15,99€/mois avec 100 Go.

Sosh augmente donc les prix et le quota Internet, mais les abonnés restent en 4G. En effet, il n’y a pas de migration vers la 5G ici.

Cette pratique d’augmenter les prix peut rappeler ce que font SFR RED et Bouygues Telecom/B&You. Mais l’avantage ici est que les clients de Sosh peuvent refuser la hausse et rester sur leur abonnement existant. Il faut pour cela se rendre sur son espace client et cliquer sur « Renoncer à la proposition ». Il est possible de renoncer jusqu’au 18 mars 2025.

Sur un point purement tarifaire, SFR RED propose un meilleur forfait aujourd’hui avec 40 Go en 4G pour 5,99€/mois. Ceux qui veulent la 5G doivent payer un supplément à 3€/mois. Du côté de Bouygues Telecom/B&You, il y a 20 Go pour 7,99€/mois en 4G ou 10,99€/mois en 5G. Et chez Free Mobile, il y a l’abonnement 140 Go en 5G à 10,99€/mois pendant un an puis 19,99€/mois.