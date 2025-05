Sosh casse les prix avec un forfait 20 Go pour 3,99€

Sosh a décidé de casser les prix au niveau des offres avec un forfait 20 Go qui coûte seulement 3,99€/mois. C’est la première fois que l’opérateur qui appartient à Orange propose un tarif aussi bas pour cette quantité de données.

20 Go chez Sosh pour 3,99€/mois

Dans le détail, le forfait de Sosh propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 20 Go. Il est possible de l’utiliser en 4G, mais il n’y a pas le support de la 5G ici. Il est toutefois bon de noter que le réseau d’Orange a une bonne réputation, que ce soit en 4G ou en 5G, ce qui permet d’avoir de bons débits.

De plus, il est possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM. Là encore, les appels, SMS et MMS sont en illimité. Pour ce qui est d’Internet, on retrouve ici 10 Go.

Le forfait 20 Go à 3,99€/mois est disponible sur le site de Sosh. À noter que l’opérateur propose également d’autres formules avec 200 Go (4G) à 9,99€/mois, 150 Go (5G) à 14,99€/mois), 200 Go (5G) à 20,99€ et plus encore.

Qu’en est-il des clients existants ? Malheureusement, ils ne peuvent pas passer facilement sur cette offre si elle les intéresse. Il faut qu’ils fassent une double portabilité, c’est-à-dire partir chez un autre opérateur puis revenir chez Sosh.

Au niveau de la concurrence, on retrouve B&You (Bouygues Telecom) qui propose 20 Go pour 3,99€/mois. Il en va de même chez Free (en passant par Veepee). Chez SFR RED, il y a 10 Go pour 2,99€/mois ou 50 Go pour 4,99€/mois.