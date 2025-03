Bouygues Telecom met fin au Wi-Fi 5 et augmente ses débits

Bouygues Telecom va opérer à plusieurs changements pour davantage miser sur l’Internet fixe et l’un d’eux consiste à abandonner le Wi-Fi 5. Le fournisseur d’accès veut maintenant miser sur le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7.

Au revoir le Wi-Fi 5

« Nous serons le premier opérateur en France à retirer toutes nos offres Wi-Fi 5 de notre catalogue », a déclaré Bruno Duarte, directeur Grand Public et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom, auprès de Clubic.

Ainsi, la Bbox Fit, qui se veut l’offre d’entrée de gamme, verra sa Bbox blanche compatible Wi-Fi 5 disparaître du catalogue. L’opérateur va la remplacer par une box compatible Wi-Fi 6 qui existe déjà avec l’offre Bbox Must. « C’est un choix qui nous coûte commercialement, mais c’est notre devoir d’arrêter de commercialiser une technologie qui n’est plus adaptée aux besoins de nos clients », reconnaît le dirigeant. Il ajoute que le Wi-Fi 5 est « une techno inventée il y a plus de 10 ans, qui était bien pour l’ADSL ». Mais les usages ont évolué depuis, puisque 80 % des abonnés de Bouygues Telecom ont une offre fibre.

Dans la foulée, Bouygues Telecom va généraliser le Wi-Fi 7. À ce jour, c’est disponible avec la Bbox Ultym, mais la version avec le dernier réseau sans fil est uniquement disponible en boutique. « À partir du 31 mars, nous allons généraliser la Bbox Wi-Fi 7 dans l’offre Ultym également sur Internet », fait savoir Bruno Duarte. Cette box sert aussi à avoir l’offre fibre avec 8 Gb/s symétrique de l’opérateur.

Une hausse de débits sur les Bbox

Une autre amélioration va concerner une hausse pour les débits. Par exemple, l’offre Bbox Fit propose actuellement 600 Mb/s en téléchargement (download). Cela va passer à 1 Gb/s d’ici quelques jours.

Aussi, il y a le cas des offres où le débit montant (upload) est à 1 Gb/s dans le meilleur des cas. C’est un choix de Bouygues Telecom et non une limitation, indique le responsable. Il suggère que cela pourrait évoluer.

Les différentes évolutions de Bouygues Telecom seront en place à partir du 31 mars.