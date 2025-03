Freebox Ultra et Wi-Fi 7 : Bouygues Telecom attaque Free pour publicité mensongère

Les relations entre Bouygues Telecom et Free n’ont cessé de se tendre ces derniers mois, avec de nouvelles batailles qui se jouent sur le terrain de la communication. L’Informé révèle que Bouygues Telecom a assigné Free devant le tribunal de commerce de Paris, estimant être victime d’une campagne de publicité mensongère de la part de son concurrent. Le sujet de cette querelle : la Freebox Ultra et les annonces de Free concernant le Wi-Fi 7.

Le Wi-Fi 7, épicentre du conflit

Lors de la présentation de la Freebox Ultra en janvier 2024, Xavier Niel n’a pas manqué de taquiner ses concurrents, en particulier Bouygues Telecom. En effet, il a rappelé que, lors du lancement de la Freebox Delta, ses rivaux avaient jugé inutile le support de débits à 10 Gb/s. Plus encore, Xavier Niel s’est moqué des déclarations faites à l’époque par les dirigeants de SFR, Bouygues Telecom et Orange, les qualifiant de « Nostradamus », ajoutant qu’ils ne sont pas plus en poste aujourd’hui.

Cependant, c’est la suite de la présentation qui a exacerbé les tensions. Free a annoncé être le premier opérateur au monde à proposer le Wi-Fi 7 avec d’excellents débits. Un argument que le fournisseur d’accès a martelé dans sa campagne publicitaire, avec le slogan : « Nouveau Wi-Fi 7, le meilleur des Wi-Fi ». Le problème ? Bouygues Telecom estime que cette annonce est mensongère. En effet, la certification Wi-Fi 7 n’avait pas encore été obtenue pour la Freebox Ultra ni pour ses répéteurs. Or, cette certification (que Free ne dispose toujours pas à ce jour) est importante pour garantir la compatibilité de la technologie sans fil avec tous les équipements connectés.

Des abonnés Free se sont d’ailleurs plaints de problèmes de débit sur les répéteurs de la Freebox Ultra. En cause : ces appareils ne supportent que deux des trois bandes de fréquence utilisées par le Wi-Fi 7, ce qui empêche d’atteindre les débits promis. Bouygues Telecom a donc décidé de riposter en attaquant frontalement Free.

Bouygues Telecom contre-attaque Free

À peine un an après les premières polémiques, Bouygues Telecom a commercialisé sa nouvelle Bbox, vantant son « vrai » Wi-Fi 7. Le directeur général de l’opérateur a déclaré : « Notre Box aura du vrai Wi-Fi 7 et pas un Wi-Fi 7 partiel comme cela peut être le cas ailleurs ». Une attaque claire et directe contre Free, qui mettait en avant sa propre version de cette technologie sans en disposer de la certification complète.

Dans sa publicité, Bouygues Telecom n’a pas hésité à se présenter comme le premier opérateur français à proposer une box certifiée Wi-Fi 7, avec tous ses répéteurs compatibles. Une stratégie visant à attirer les consommateurs en quête de performances sans compromis.

Que se passe-t-il maintenant ? Bouygues Telecom a attaqué Free devant le tribunal de commerce de Paris, mais l’affaire n’a pas encore bougé. Le montant des dommages et intérêts réclamés est toujours en cours d’évaluation.