Freebox Ultra : 8 Gb/s en download ET upload, Wi-Fi 7 quad band, et une offre de services gargantuesque (Canal+ Live, Netflix, etc.)

C’est après une introduction emmenée par le toujours pince sans rire Jean Pascal Zady que Free a levé le voile sur la Freebox Ultra (V9), une box 100% fibre dont l’argument principal (et massue) est un débit symétrique inédit de 8 Gb/s en download ET 8 Gb/s aussi en upload, soit 8 fois plus que les meilleures offres actuelles en débit descendant ! La box intègre aussi un processeur 4 cœurs, 2 ports SFP, 4 ports Ethernet et un port USB 3, sans oublier la possibilité de rajouter une unité de stockage NVMe (ultra rapide donc). A noter que les débits symétriques ont nécessité l’installation de nouveaux serveurs « Ultra » capables d’encaisser les besoins en débits pour l’upload.

La Freebox Ultra est aussi la première box à intégrer en France le Wi-Fi 7, assurant ainsi des débits des plusieurs GB/s aux appareils connectés de la maison (smartphones, tablette, casque VR, appareils domotiques, etc.). Free est aussi le premier à dégainer un répéteur Wi-Fi 7 (avec technologie mesh pour optimiser les débits), qui est en plus inclus dans l’offre ! Et parce qu’on n’est jamais trop nombreux pour profiter d’un bon débit, jusqu’à 100 appareils peuvent se connecter en simultané à la Freebox Ultra.

L’installation est simplifiée au maximum, et la connexion WiFi 7 de la box sur le mobile se fait via un simple QR Code. Free propose aussi un Galet Pocket WiFi (4G) pour les déplacements. Free promet un produit éco-responsable : consommation basse 9,9 W, mode veille totale (90% d’économie d’énergie), mode éco-WiFi qui coupe une partie des bandes WiFi de la Freebox lorsqu’elles ne sont pas utilisées, mise à jour sur 10 ans, matériaux facilement réparables (pas de colle), et pas de colle aussi sur les cartons d’emballage. De la conception à la fabricant, Free a visiblement pensé (un peu) ) la planète. C’est mieux que rien dira t-on…

Du côté des offres et des services inclus, c’est l’orgie. L’offre Freebox Ultra permet ainsi de bénéficier du forfait mobile illimité 5G à 9,99 euros/mois pour 4 lignes différentes. 280 chaines sont incluses , dont OK Ciné (500 films et séries en SVoD), Free Ligue 1 , TV by Canal, Caféine, Netflix, Amazon Prime Video, Universal+, Disney+, et ultime surprise, Canal+ Live ! La Freebox Ultra est proposée à 49,99 euros/mois pendant 12 mois (puis 59,99 euros/mois), le tout sans engagement. Une seconde offre Freebox Ultra Essentiel est à proposée 39,99 euros/mois pendant 1 an (49,99 euros/mois ensuite), mais évidemment sans les services (Netflix, Canal+ Live, Amazon Prime Video, etc.)

Enfin, la Freebox Ultra s’accompagne d’un service de support assez innovant baptisé Free Proxy : 130 équipes d’une dizaine de techniciens seront disséminées partout en France et serviront de support aux clients de la Freebox Ultra.