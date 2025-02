Bouygues Telecom répond à Free avec Perplexity Pro gratuit pendant un an pour ses abonnés

Après Free Mobile qui offre Le Chat Pro de Mistral AI à ses abonnés, voilà que Bouygues Telecom annonce la gratuité de Perplexity Pro pour ses propres utilisateurs. Les opérateurs se penchent réellement sur l’intelligence artificielle en ce moment en s’appuyant sur des partenaires.

Pour ceux qui ne le savent pas, Perplexity est une plateforme américaine de recherche combinant un moteur de recherche et un chatbot. C’est similaire à Google dans l’idée, mais il est possible d’avoir des réponses détaillées sans forcément cliquer sur chaque lien, le tout grâce à l’intelligence artificielle. C’est également un concurrent de ChatGPT, bien que Perplexity se focalise surtout sur la partie recherche.

Il existe une formule gratuite et une formule Pro à 22 euros par mois. C’est celle-ci que Bouygues Telecom offre à ses clients, aussi bien fixes que mobiles. Avec la version Perplexity Pro, l’expérience va encore plus loin puisqu’elle donne accès aux recherches en illimité, à des sessions de questions-réponses en format oral interactif, aux conversations prolongées, à l’analyse de fichiers et à la création d’images. Pour mieux répondre à ses attentes, l’utilisateur peut choisir parmi les IA de toutes dernières générations les plus performantes aujourd’hui.

Comment avoir Perplexity Pro gratuit avec Bouygues Telecom

Si vous êtes un client de Bouygues Telecom, qu’importe l’offre Internet ou le forfait mobile, rendez-vous sur votre espace client. Cliquez sur la bannière Perplexity (il est nécessaire d’accepter les cookies, sinon elle n’apparaît pas). Vous allez être redirigé vers le site de Perplexity pour créer un compte. Une fois que c’est fait, votre abonnement offert à Perplexity Pro est valide pendant un an.

Que se passe-t-il après un an ? Bouygues Telecom indique que les clients repassent sur l’offre gratuite de Perplexity. Ça change de Free Mobile qui bascule automatiquement les abonnés sur la version payante de Mistral AI (sauf s’ils désabonnent, mais il faut qu’ils y pensent).